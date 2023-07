Gallentijd, stikstof en alle overige onderwerpen

Gallentijd

Ze zien er soms uit als een pukkeltje, of een wrat. Maar soms zijn ze juist bolvormig, of juist heel donzig. Plantengallen zijn er in allerlei soorten en maten. Het zijn vergroeiingen van planten, veroorzaakt door dieren of schimmels. En deze gallen hebben prachtige namen als de lenzengal en het galappeltje. Ze zijn nu goed te zien. In Vroege Vogels een gesprek met gallen-expert en ecoloog Matthijs Courbois.

© Gal van een lensgalwesp op een eik - Fotograaf: Arnold Grosscurt

Ode aan de grote modderkruiper

De grote modderkruiper © Fotograaf Arthur de Bruin

Hij kan heel goed tegen zuurstofarm water maar het moet niet te gortig worden. Theo Schuurmans maakt zich dit jaar dan ook wel wat druk over zijn grote modderkruiper, want het is wel erg droog. Als ode aan deze vis schreef hij een boek. Want er moet meer aandacht komen voor deze uiterst bijzonder vis.

Vlaamse stikstofzaak heeft Nederlands tintje

Het is een kwestie, die de Vlaamse politiek al dagen beheerst: de vergunning voor uitbreiding van een chemische fabriek van het bedrijf INEOS waar de rechter een streep door heeft gehaald. Het verhaal heeft ook een sterk Nederlands tintje, want de Belgische rechter keek vooral naar de belangen van het Nederlandse Natura 2000-gebied Brabantse wal. De stikstof uitstoot van deze nieuwe fabriek zou die natuur te zeer schaden. Recycling Netwerk Benelux is één van de vijftien natuurorganisaties, die tegen de vergunning heeft geprocedeerd. We spreken directeur Rob Buurman over deze zaak.

© Fotograaf: Cas van den Bomen