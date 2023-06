Gaat de Sint Jacobsvlinder het Jacobskruiskruid temmen?

Er kleeft ook een negatief verhaal aan deze plant. Boeren en paardenhouders maken zich zorgen over de gifstoffen die de plant bevat. Staat het Jacobskruiskruid in een wei, dan eten de meeste dieren er gewoon omheen. Maar belandt hij gedroogd in het hooi, dan kan de plant ernstige leverschade aanrichten bij koeien, maar vooral ook bij paarden. Dat in combinatie met de opmars die de plant maakt zorgt ervoor dat het voor wetenschappers extra interessant is om de natuurlijke vijanden te onderzoeken. "We denken dat de opmars vooral te maken heeft met klimaatverandering en verstoring in de bodem. Hier in de duinen zijn de planten in evenwicht met hun natuurlijke vijanden, maar in veel andere gebieden nog niet. Misschien ligt daar de oplossing wel." legt Bezemer uit.