Gaan er visarenden broeden op de Veluwe?

Als het paartje wat het betreffende nest bouwde dit jaar terugkeert is de kans groot dat ze ook daadwerkelijk gaan broeden. "Dat is heel leuk, want de plek waar dit nest gevonden is, is heel anders dan de Biesbosch", zegt de Jong. "Het nest is gelegen in een dennenboom, in een dennencomplex, naast een open en droog heideterrein. Een heel stuk van het water af. Dat gebeurt bij visarenden wel vaker, mannetjes vliegen in het buitenland soms wel 10 kilometer naar de dichtstbijzijnde waterpartij. Maar in Nederland hebben we dat nog niet eerder gezien."