Ga mee op natuurgeluidenreis door Europa | Droomreportage #3

Papegaaiduikers en Engels gras © Fotograaf leovo

In de serie ‘Droomreportages van onze verslaggevers’ deze keer geen reportage, maar een ‘soundscape’. Onze verslaggever Henny Radstaak maakt samen met jou als luisteraar een virtuele reis door Europa. Het is een reis in voornamelijk natuurgeluiden én muziek, een uur lang, waarin verder niet gepraat wordt, slechts onderbroken door het nieuws van half 8.

Het advies: blijf lekker in bed liggen of nestel jezelf in de lekkerste stoel die je hebt, ga lekker luisteren, doe als je wilt je ogen dicht en vooral: geniet! En voor wie zich niet kan bedwingen en tóch wil weten welke vogelgeluiden te horen zijn: hieronder vind je de complete lijst van natuurgeluiden en muziek.