'G7-landen halen de klimaatdoelen niet'

Maar in werkelijkheid ligt de uitstoot in de G7-landen, Groot-Brittannië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japen en de Verenigde Staten, op een niveau waarop we zouden uitkomen op 2,7 graden opwarming, stellen de onderzoekers. "Het is voor geen enkel land, laat staan voor 's werelds meest geavanceerde economieën, acceptabel om industrieën te hebben die zo weinig collectieve ambitie tonen", verklaarde Laurent Babikian van CDP.

De uitstoot van bedrijven in de VS en Canada is zelfs dermate hoog dat die kan leiden tot een temperatuurstijging van 2,8 tot 3,1 graden. De studie wijst uit dat dit "grotendeels het gevolg is van bedrijven die helemaal geen doelen stellen, in plaats van gebrekkige". Uit het onderzoek blijkt verder dat Duitsland, Italië en Nederland de meest ambitieuze doelstellingen hebben voor het verlagen van de emissies, met een pad naar 2,2 graden. Frankrijk zit op 2,3 graden en het Verenigd Koninkrijk op 2,6 graden.