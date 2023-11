Fuut krijgt onverwachtse steun tijdens vogelverkiezing in Nieuw-Zeeland

De Brits-Amerikaanse talkshowhost John Oliver heeft met zijn steun voor de pūteketeke gezorgd voor wereldwijde aandacht voor de Vogel van het Jaar-verkiezing in Nieuw-Zeeland. De pūteketeke is een ondersoort van de bij ons bekende fuut. Er is vaker veel internationale belangstelling voor deze jaarlijkse verkiezing, maar door een actie van Oliver is volgens Nieuw-Zeelandse media in één dag het aantal stemmen uitgebracht dat normaliter in twee weken binnenkomt.