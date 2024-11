Fur Free Friday: de bontindustrie krimpt wereldwijd

Vandaag de dag zijn er nog 1.088 bontfokkerijen in Europa. In 2018 waren dat er nog 4.350. Het aantal dieren dat jaarlijks wordt gedood, daalde in minder dan tien jaar tijd van 44 miljoen naar 7 miljoen. Met deze voortdurende daling kunnen we voorzichtig zeggen dat de bontindustrie in Europa steeds dichter bij zijn einde komt. Dit succes is mede te danken aan nationale fokverboden in 15 EU-lidstaten, waaronder Nederland, Italië en België.

Vandaag op Fur Free Friday voert Bont voor Dieren met een fanfare, actieborden en outreachers overdag actie in het centrum van Rotterdam. Ze geven voorlichting over het immense leed achter bont, tegelijk vieren ze dat steeds meer merken, consumenten en landen bontvrij zijn. In aanloop naar deze actie delen ze hoopvolle cijfers: in 2023 werden wereldwijd 40% minder dieren gedood voor bont en daalde het aantal Europese bontfokkerijen sinds 2018 met 75%. Fur Free Friday mag wat hun betreft zo snel mogelijk veranderen in 'Fur Free All Day' - een wereld waarin elke dag bontvrij is!

Hoewel landen als Polen, Finland, Griekenland en Spanje nog steeds vossen, nertsen en wasbeerhonden fokken voor hun vacht, zijn hun activiteiten door veranderende wetgeving en afnemende vraag sterk teruggelopen. Daarnaast groeit de maatschappelijke weerstand tegen bont steeds verder. Zo tekenden ruim 1.5 miljoen sympathisanten het Europees burgerinitiatief voor een Europees fok- en importverbod op bont.

Bontfokkerijen Nederland verleden tijd

Sinds 2021 is het fokken van dieren voor bont in Nederland verboden. Het officiële verbod ging per 2024 in, maar werd vanwege Covid-uitbraken onder nertsen op diverse fokkerijen vervroegd. In Nederland, één van 's werelds grootste nertsenbontproducenten, werden in de jaren voorafgaand aan het verbod nog gemiddeld 5 miljoen nertsen per jaar gefokt en vergast voor hun vacht. Ondanks het fokverbod is de verkoop van bont hier nog wel toegestaan. Grote modemerken als Louis Vuitton, Dior, Woolrich en talloze andere winkels verkopen nog kleding en accessoires van bont.

Sandra Schoenmakers, directeur Bont voor Dieren: "Het nertsenfokverbod in Nederland kwam naast onze politieke lobby zeker ook tot stand dankzij de stem van de bevolking. Sindsdien is de bewustwording over het immense dierenleed en de afkeer tegen bont alleen maar verder toegenomen. Zolang het Europees bontfokverbod nog niet gerealiseerd is, blijven we onze tanden ook zetten in de aangenomen motie om de import en verkoop van bontproducten in Nederland te verbieden".

Eerdere motie om bont producten te weren

In juni 2023 is een motie ingediend en aangenomen waarin de regering wordt verzocht te komen met een plan om producten waarin bont, dons van levend geplukte dieren, angorawol of kangoeroeleer is verwerkt, uit de Nederlandse winkels te weren. De toenmalige staatssecretaris heeft in antwoord hierop laten weten dat bezien gaat worden of er juridisch houdbare mogelijkheden zijn bontproducten uit Nederlandse winkels te weren. Dit onderzoek loopt nog.

Bontindustrie China

Zelfs in China, de grootste bontproducent ter wereld, is een positieve trend te zien: sinds 2022 is de productie daar meer dan gehalveerd. Dit toont aan dat campagnes en de wereldwijde bewustwording daadwerkelijk effect hebben. Steeds meer mensen kiezen voor dierenwelzijn en duurzaamheid.