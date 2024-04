FSC-keurmerk blijkt succesvol in bescherming bedreigde dieren

Onderzoek van de Universiteit Utrecht heeft voor het eerst duidelijk bewijs geleverd voor de effectiviteit van het bekende FSC-keurmerk voor hout. In gecertificeerde tropische bossen in Afrika komen volgens de onderzoekers aanzienlijk meer grote, bedreigde zoogdieren voor dan in vergelijkbare bossen zonder het keurmerk. Voor soorten als gorilla's, luipaarden en bosolifanten is de certificering gunstig: die komen in de gecertificeerde bossen gemiddeld 2,7 keer zo vaak voor als in de niet-gecertificeerde bossen.