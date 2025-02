Friesland volgt route van plastic afval naar de Waddenzee

Volgens eerdere analyses van de Waddenacademie is ongeveer driekwart van het plastic afval in de Waddenzee afkomstig uit eigen land. In Friesland willen ze nu weten hoeveel er via de Friese binnenwateren komt. "Plastic afval is een groeiend milieuprobleem, in het bijzonder in de ecosystemen in het binnenwater en in zee. Plastic vergaat niet, maar breekt af in steeds kleinere deeltjes. Die kunnen de gezondheid van dieren en mensen schaden", aldus de provincie.