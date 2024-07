Friesland versoepelt regels voor afschieten ganzen

De provincie Friesland heeft de regels voor het afschieten en verjagen van ganzen versoepeld, omdat het aantal grauwe ganzen flink groeit. Eerst was er een verbod om ganzen af te schieten of te verjagen binnen 300 meter van een Natura 2000-gebied, die afstand wordt teruggebracht naar 150 meter.

Gedeputeerde Matthijs de Vries (Natuur) zegt dat het noodzakelijk is, maar dat het juridisch niet heel goed is onderbouwd. "Maar we moeten dit doen, de populatie nam alleen maar toe." De Vries heeft met veel organisaties en medeoverheden overlegd voordat het besluit werd genomen.