Friesland heeft 4,5 miljard nodig om te voldoen aan nationale natuur- en milieueisen

Friesland heeft een primeur. Het is de eerste provincie met concrete plannen om de provincie voor te bereiden op klimaatverandering en het hoofd te bieden aan problemen rondom biodiversiteitsverlies, water- en luchtkwaliteit. Over de plannen spreken we met één van de bedenkers, directeur van de Friese Milieu Federatie (FMF) Hans van der Werf, en met Froukje Hernandt, directeur van het Natuurmuseum Fryslân.

De provincie Fryslân presenteerde 10 mei het Fries Programma Landelijk Gebied (FPLG), de Friese invulling van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). De Friese Milieu Federatie is positief over het vinden van gemeenschappelijke belangen tussen landbouw- en natuurorganisaties. Bijvoorbeeld het tegengaan van droogte, het opslaan van CO2 in de bodem en de lange termijn rol voor de boer als landschapsbeheerder. Hier zou 4,5 miljard euro voor moeten uitgetrokken worden; bijna één vijfde van de 24,3 miljard die voor alle provincies samen beschikbaar is gesteld in het NPLG.