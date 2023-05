Friese weidevogelboer wint Gouden Grutto

Voor Bote en Astrid is het winnen van de Gouden Grutto een grote verrassing. Ze moeten nadenken waaraan het geld te besteden. Misschien voor een uitkijktoren, oppert Astrid. Bote ziet daar ook wel iets in: “Mensen rijden hier vaak langs, maar hebben niet door hoeveel vogels er zitten. Door een uitkijktoren zouden mensen de rijkdom van deze plek veel beter kunnen ervaren en weidevogels meer gaan waarderen. We gaan er nog eens goed over nadenken!”.