Fries waterschap gaat meten hoe vissen nieuwe vislift gebruiken

"Naast dat we straks precies weten welke vissen er wanneer doorheen zwemmen, krijgen we ook inzicht in hun zwemgedrag", zegt dagelijks bestuurder Monique Plantinga. "Gaan ze er makkelijk doorheen of moeten ze flink tegen de stroom in zwemmen? De informatie over het trekgedrag van vis en de hiervoor benodigde omstandigheden gebruiken we om vispassages op andere plekken in Fryslân zo goed mogelijk in te richten. Met deze vislift vergroten we het leefgebied van vissen met in totaal 110 hectare. Daarmee investeren we ook in de ecologische waterkwaliteit."