Friese natuureiland Gouden Boaiem inzetten voor waterberging Nieuws • 19-08-2021 • leestijd 1 minuten • 278 keer bekeken • bewaren

Wetterskip Fryslân gaat het eiland Gouden Boaiem bij Heeg in Friesland inrichten als waterberging voor extreem hoge waterstanden in de provincie. Op het eiland is plaats voor 1,2 tot 1,5 miljoen kubieke meter water ofwel 480 tot 600 Olympische zwembaden vol. Het water komt bij maximaal gebruik ongeveer 1 meter hoog te staan, aldus het waterschap.



Friesland heeft deze zomer nog te maken gehad met veel wateroverlast na hevige regenbuien. Dat kwam omdat de meren, sloten en vaarten de grote hoeveelheid water ineens niet konden verwerken. Het waterschap moest dagenlang noodpompen inzetten om ondergelopen gebieden te drogen. Nu vaker extremer weer wordt verwacht, breidt het schap de opvangcapaciteit voor waterberging uit.

Natuureiland van Staatsbosbeheer

De Gouden Boaiem is eigendom van Staatsbosbeheer. Op het eiland staan twee boerderijen en een vakantiewoning. Het eiland is bestemd als broedgebied voor weidevogels. Daarom zal het gebied alleen buiten het broedseizoen, tussen 15 juli en 1 februari, worden ingezet als waterberging. Wetterskip Fryslân verwacht op basis van de huidige weersvoorspellingen dat de extra waterruimte na stortbuien eens in de tien tot vijftien jaar nodig zal zijn. Het eiland wordt zo ingericht dat de huizen droog blijven.



Het schap verbetert meteen de waterkering rond het eiland en langs de Hegemer Mar. Daardoor verbetert het leefklimaat voor planten en dieren. Watersporters en de pleziervaart zullen de komende tijd overlast hebben van de klus, omdat veel werkzaamheden vanaf het water worden uitgevoerd. Het schap denkt in december klaar te zijn. Het hele project gaat 2,3 miljoen euro kosten.

Bron: ANP