Friese dijken, Elritsen, week van Remkes en alle andere onderwerpen

De week van Remkes

Met spanning wordt er al weken naar uitgekeken. Woensdag verschijnt het rapport over de stikstofgesprekken tussen de regering en boerenorganisaties. Bemiddelaar Johan Remkes komt met zijn advies na wekenlang gesproken te hebben met boeren, natuurorganisaties en andere belanghebbenden. André Hoogendijk van Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw schoof ook aan bij een van deze ‘stikstofgesprekken’. Volgens hem moet niet alleen de veehouderij in transitie. Ook de Nederlandse akkerbouw moet op de schop. En hij pleit voor een staatscommissie, die de transitie in de landbouw moet organiseren.

© bron: pixabay

De Nederlandse elritsenpopulatie blijkt diverser dan gedacht

Hij is in ons land zeer zeldzaam: de elrits. Een klein visje dat vooral in Limburg en op een paar plekken in de Veluwe voorkomt. Er werd altijd gedacht dat we in Nederland één elritssoort hadden, maar dat blijkt nu, na nieuw onderzoek, toch anders te liggen. Frank Spikmans van RAVON ontdekte dit samen met vrijwilliger Kars Witman. Ze namen ons mee naar de sprengenbeken rond Epe, waar de nieuwe soort werd ontdekt.

Elrits © RAVON

Natuur en Kunst: de Wieringer Viskringloop

In de kop van Noord-Holland is sinds een jaar een bijzonder kunstwerk te zien. Midden in de polder is een 17 hectare groot natuurgebied aangelegd. Een paaiplaats voor zout-zoetwater trekkende vissen, genaamd VisKringloop, in opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Pé Okx, kunstenaar, en Cor ten Haaf, ecoloog zijn twee van de bedenkers. Het is een gebied met rond lopende watergangen, waar landschapskunst, ecologie en functionaliteit samenkomen. Als je maar niet verdwaalt! Deze week wonnen zij de Ari Keppler prijs voor ruimtelijke kwaliteit. Reden genoeg om een kijkje te nemen.

Cor ten Haaf, ecoloog, en Pé Okx, kunstenaar © Vroege Vogels

Thema's: theme-icon Natuur Meer over: friese dijken , elrits ,