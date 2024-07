Fries waterschap verwijdert PFOS-waterplanten zeer voorzichtig

Het weghalen van waterplanten in de Jelsumer Feart en Lytse Feart gebeurt dit keer extra zorgvuldig. Wetterskip Fryslân zet voor het onderhoud een speciale maaiverzamelboot in om de met PFOS verontreinigde bodem zo weinig mogelijk te raken. Ook worden gemaaide waterplanten niet op de waterkant gelegd, maar meteen afgevoerd naar een speciale en erkende locatie, meldt het waterschap.

In de Friese Jelsumer Feart en de even verderop gelegen Lytse Feart zijn sterk verhoogde concentraties PFOS aangetroffen. PFOS (perfluoroctaansulfonzuur) is een stof die onder de noemer PFAS valt. Het is schadelijk voor mens en milieu, want het breekt niet tot nauwelijks af.