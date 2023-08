Frans water gestolen voor Zwitserse koeien Nieuws • 07-08-2015 • leestijd 1 minuten • 50 keer bekeken • bewaren

© Fotograaf: Jeanet1

Tussen Zwitserland en Frankrijk is een curieuze ruzie om waterdiefstal losgebarsten. In het westen van de Alpenrepubliek heerst deze zomer droogte. Daarom moet de Zwitserse luchtmacht 20.000 koeien sinds half juli met helikopters met water verzorgen.

Helikopter in camouflagekleuren

Eigenlijk was het de bedoeling dat dat water uit Zwitserse meren zou worden gehaald. Het Franse meer Lac des Rousses, vlak over de grens, was echter dichterbij: dat scheelde de piloten een kwartier reistijd. Franse badgasten zagen een Zwitserse helikopter in camouflagekleuren herhaaldelijk water stelen met een oranje tank aan een touw, bij elkaar duizenden liters. De chef van de Zwitserse strijdkrachten heeft inmiddels excuses aangeboden, aldus de krant Süddeutsche Zeitung.

Rantsoen

De burgemeester van een Franse gemeente aan de Lac des Rousses is bijzonder kwaad over de Zwitserse actie omdat hij het drinkwater voor zijn eigen inwoners heeft moeten rantsoeneren wegens hitte en droogte. De Zwitserse luchtmacht gebruikte in eerste instantie als excuus dat in Parijs om een vergunning was gevraagd om over Frans grondgebied te mogen vliegen en dat die vergunning was verleend. In de vergunningaanvraag was echter met geen woord gerept over de onttrekking van duizenden liters water.