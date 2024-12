Fouten in de wet zorgen voor grootschalig kalverleed

Toen Wakker Dier bij de NVWA aandrong op handhaving, zei de toezichthouder LVVN te hebben verzocht de fout in de wet te corrigeren. Het is echter onduidelijk of en wanneer dit zal gebeuren. Wakker Dier wil dat LVVN de wet per direct aanpast en dat NVWA streng optreedt tegen overtreders. Leonie Vestering van Wakker Dier: “De kalfjes zijn nu driedubbel de dupe. Europa biedt ze het absolute minimum, de Nederlandse regering zwakt dat af en NVWA kijkt weg.”

In strijd met Europese regelgeving houden veel boeren hun pasgeboren kalfjes in aparte hokken die sociaal contact met andere kalfjes praktisch onmogelijk maken. Dit veroorzaakt veel kalverleed. Uit recent door Wakker Dier opgevraagde stukken blijkt dat het landbouwministerie (LVVN) al sinds 2015 weet dat Europese regels hierover incorrect zijn vertaald naar de Nederlandse wet. En dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) sindsdien is gestopt met handhaven op deze overtreding.

Geïsoleerde kalfjes vertonen stress

Volgens de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) vertonen geïsoleerde kalfjes meer stress en angst dan kalfjes die wel contact kunnen hebben met soortgenoten. Vergeleken met kalveren die in tweetallen of groepen leven, blijven ze achter in natuurlijk gedrag zoals onderzoeken, zuigen en spelen; en ze kunnen minder goed bewegen en rusten. Ook eten ze minder goed. EFSA noemt sociaal contact “one of the key needs of calves” en adviseerde daarom vorig jaar om eenlingboxen helemaal te verbieden.

Slap aftreksel

Kalveren mogen nu nog tot acht weken worden opgesloten in eenlingboxen. Om toch een beetje tegemoet te komen aan de sociale behoeften van kalfjes, stelt de Europese richtlijn als minimale eis dat deze hokken geen dichte wanden mogen hebben, maar open moeten zijn zodat onderling direct visueel en lichamelijk contact mogelijk is. In de Nederlandse doorvertaling is de wet afgezwakt: het is voldoende als kalfjes over een dichte wand heen kunnen kijken en de eis geldt alleen voor naast elkaar gehouden kalveren.

Dit wil Wakker Dier

Wakker Dier wil dat alle kalveren de wettelijke bescherming krijgen waarop ze recht hebben. Leonie Vestering: “Onderling contact is geen luxe, maar het absoluut minimale wat deze jonge dieren nodig hebben. Deze bodemgrens is niet voor niets verankerd in de Europese wet.” Wakker Dier stelt de Europese Commissie op de hoogte van de foutieve doorvertaling. De Commissie kan een inbreukprocedure starten tegen Nederland wegens het niet naleven van de Europese regelgeving.

Reactie van experts NRC

Tegenover NRC ontkent LVVN de foutieve doorvertaling, maar experts laten in de krant weinig heel van de redenatie van het ministerie. De kritiek komt onder meer van Josef Schenkenfelder. Deze dierenwelzijnsonderzoeker schreef mee aan een advies van het door de Europese Commissie aangewezen kenniscentrum EURCAW over de interpretatie van de Europese kalverrichtlijn.