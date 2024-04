Hemelsblauw in het dierenrijk

Blauw is de minst voorkomende kleur in de natuur. De blauwe kleur in planten, wordt veroorzaakt door het pigment genaamd anthocyanine, maar dit komt niet voor bij dieren. Toch zijn er dieren die blauw lijken door een optische illusie genaamd ‘irisatie’. Door microscopische kleine structuren in de veren of de schubben, die het licht op een bepaalde manier breken, zien wij een blauwe kleur. Hieronder een aantal mooie Nederlandse voorbeelden. De blauwkleurige dieren zijn dus eigenlijk 'kleurloos'.