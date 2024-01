Top 10 Natuurfoto's van 2023: van vogels tot vormen

Na een grondige duik in de statistieken presenteren we met trots deze opmerkelijke selectie van de best bekeken natuurfoto's van 2023! Dit jaar voeren vogels de boventoon in de top 10 van meest bekeken natuurfoto's op onze site. De enige uitzondering is de gewone wimperzwam, die opvallend hoog eindigde en de titel 'winnaar in de categorie schimmels' mag dragen.

Met meer dan 27K is de rode wouw van fotograaf Elzm_54 de absolute best bekeken foto van 2023! "Tijdens onze wandeling zagen we deze prachtige rode wouw overvliegen, wat een cadeautje", schrijft de Elzm en heel veel mensen hebben hier ook van genoten.

De volgende foto's van vogels werden zo tussen de 16K en 5K keer bekeken en kwamen zo hoog in de statistieken terecht. Opvallend dat het alle drie om een ontmoeting gaat tussen twee vogels:

Kluut lift met havik mee. Mooi hoe deze foto totaal ander beeld geeft dan de werkelijkheid. © Fotograaf Tonpetrus

IJsvogels tonen hun warm oranje voorkant en iriserend blauwgroene vleugels met helderblauwe rug. © Fotograaf Beverfoto

Blauwe kiekendief probeert een muis van een torenvalk af te pakken. © Fotograaf Wendylovesbirds

Per categorie werden de volgende natuurfoto's in 2023 het best bekeken:

Schimmels: oranje oogjes

Gewone wimperzwam © Fotograaf petjoe

Vanwege zijn kleine formaat wordt de gewone wimperzwam vaak over het hoofd gezien. Maar wat is die mooi van dichtbij! De hoed heeft een diameter van ongeveer 1 tot 2 centimeter. In Nederland is deze soort zeer algemeen en groeit in groepjes of alleen op rottend hout.

Zoogdieren: stelende vos

Stelende vos © Fotograaf Martijn_1978

In de categorie Zoogdieren is de foto van een stelende vos het meest bekeken. In de buurt van een visrestaurant maakte Martijn deze foto: "Vanmorgen in IJmuiden kwam ik deze prachtige vos tegen die rondliep met twee gevilde Noordzeetongen in zijn bek."

Planten: wolfskers

Wolfskers (ook wel belladonna of slaapbes genoemd) © Fotoraaf Barky

Volgens fotograaf Barky is dit een wolf in schaapskleren. De bessen van deze wolfskers zijn voor mensen zeer giftig; het eten van drie bessen kan dodelijk zijn voor een kind, voor volwassenen zijn tien tot twaalf bessen vaak fataal!

Geleedpotigen: vreemde rups

Rups van de witvlakvlinder © Fotograaf Champ d'Icare (Icarus)

"De witvlakvlinder rups die we gevonden hebben langs onze vijver op de kattenstaart is begonnen zich in te kapselen", aldus fotograaf Champ d'Icare. De fotograaf volgde het hele proces van verpoppen tot uitsluipen. Uit de pop sloop een een vrouwtje die vervolgens op deze plek ook weer allemaal eitjes ging leggen. Een fascinerende serie!

Reptielen en amfibieën: zonnende kikkers

Groene kikkers © Fotograaf Karin.jonker

Deze groene kikkers wilden volop van de zomerzon genieten. Op dat ene takje in de vijver was het een gezellige drukte om het beste plekje te scoren. Het was knap om te zien hoe ze samen hun evenwicht wisten te bewaren.

Weer en landschap: vogelwolk

Vogelwolk © Fotograaf Johan Scholtens

Fotograaf Johan Scholtens: "Ik moest als vogelliefhebber even een paar keer in m'n ogen wrijven toen ik zaterdagavond deze wolk in de vorm van een vogel zag!"

De fotopagina is een van de best bezochte onderdelen van onze website. Elke dag delen fotografen hun mooiste natuurfoto's en voor ons is het een bron van inspiratie! Dank aan alle fotografen en fijne feestdagen voor iedereen!