Fossielen voorspellen mogelijke terugkeer mensenhaai

Langeveld onderzocht de meeste van de tanden die ooit gevonden zijn, bijna 500 in totaal. Hem viel op dat er veel zijn gevonden, erop wijzend dat het dier vrij algemeen moet zijn geweest. Alhoewel het niet mogelijk was de tanden te dateren op ouderdom, doet de goede staat van de meeste tanden vermoeden dat ze geen miljoenen, maar eerder duizenden tot tienduizenden jaren oud moeten zijn. Twee periodes komen daarvoor in aanmerking; rond zo'n 120.000 en 8.000 jaar geleden. Rond deze tijd was de zee warm genoeg en er een noordelijke verbinding met de Atlantische Oceaan, waardoor de haaien hier konden komen.