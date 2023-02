Fossiele energiebedrijven profiteren van onrustige energiemarkten

Olie- en gasproducenten Shell, Exxon Mobil en BP hebben het afgelopen jaar een recordwinst behaald. Voor Shell en BP was er zelfs sprake van ‘meer dan een verdubbeling in vergelijking met de winst van een jaar eerder’, zo schreef onder andere RTL Nieuws. "Deze ‘groei’ komt voort uit de hoge energieprijzen in een onrustige wereld," stelt Piet Sprengers van ASN Bank. "Deze hoge winst wordt onder andere gebruikt om de aandeelhouders te belonen. Door voor miljarden dollars eigen aandelen in te kopen stijgt de koers en daar profiteren beleggers weer van."