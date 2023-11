Fossiele algen in de zee, vogelstemmen in de muziek en alle overige onderwerpen

Van Beethoven tot Messiaan. Verschillende klassieke componisten hebben de zang van vogels in het verleden gebruikt in hun muziek. Denk aan de veldleeuwerik, die te horen is in het werk van Vaughan Williams of de koekoek en de nachtegaal in het orgelconcert van Georg Friedrich Händel. In het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam is zaterdag 25 november groot concert over deze ‘vogelstemmen in de muziek’. Dit programma is geïnspireerd door Vroege Vogels Radio en wordt aan elkaar gepraat door Alexander Reeuwijk.