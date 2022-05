Fort Rijnauwen, een oase van rust en 'stepping stone' voor de natuur

Het Fort bij Rijnauwen is het grootste fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, en een onderdeel van de tweede vooruitgeschoven fortenkring rond Utrecht. Tot 1977 is het fort Rijnauwen afgesloten geweest vanwege militaire doeleinden. En nu nog steeds want een groot deel van het fort mogen bezoekers niet komen. De natuur kan zich hier volop ontwikkelen.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie was een verdedigingslinie van zo een 85 kilometer lang, en loopt van de Biesbosch tot aan het eiland Pampus. Het is een waterlinie, die een groot deel van Holland beschermde. Deze linie was een vervanging van de Oude Hollandse Waterlinie, en is in gebruik geweest van 1870 tot 1945. Een groot verschil tussen de oude en de nieuwe linie is dat de stad Utrecht bij de nieuwe linie ook beschermd werd. Dat wilde men toen graag want Utrecht was een logistiek goede plek met veel vaarwegen die geschikt waren voor het bevoorraden van de manschappen.