Forse toename verre varkenstransporten ondanks wensen kabinet

In het eerste halfjaar van 2022 gingen meer dan 430.000 levende varkens op transport naar slachterijen in het buitenland. Dat waren in dezelfde periode in 2021 nog 370.000 varkens: een toename van 17 procent.

Nederlandse varkenshouders laten steeds meer varkens slachten in het buitenland. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze ontwikkeling staat haaks op de ambities van het kabinet om langeafstandstransporten met levende dieren te beperken.

© Varkens in Nood

Met name het vervoer over lange afstanden neemt fors toe. Het transport naar Spanje is meer dan verdubbeld sinds 2021. Daarnaast gingen er dit jaar ruim tien keer meer levende varkens naar Poolse slachterijen. Ook vervoerde Nederland meer varkens naar Slowakije, Hongarije en Roemenië.

"Europa zucht momenteel onder een hittegolf", aldus Varkens in Nood. "Deze hoge temperaturen zijn volstrekt ongeschikt voor het transport van dieren. Volwassen varkens krijgen snel last van hittestress bij een temperatuur boven de 25 graden. In Spanje lopen de temperaturen op tot boven de 40°C."

Roep om verandering

Nederland, Denemarken, Duitsland, België en Zweden presenteerden deze week een plan om de regels voor langeafstandstransporten aan te scherpen. Daarin staat onder meer dat diertransporten niet langer mogen duren dan 8 uur, een advies dat het Europees Parlement eerder al gaf aan de Europese Commissie.

Varkens in Nood vraagt landbouwminister Staghouwer in een brandbrief welke stappen hij gaat ondernemen tegen de toename van langdurige buitenlandse transporten.

Dierenarts en directeur van Varkens in Nood Frederieke Schouten: “De Nederlandse en Europese overheid maken nadrukkelijk kenbaar dat er een einde moet komen aan de langeafstandstransporten met levende dieren. Ondertussen verhoogt onze varkenssector doodleuk het aantal transporten naar verre bestemmingen. Hoe geloofwaardig is de Nederlandse boodschap aan Europa als het de minister in eigen land niet eens lukt om de export aan banden te leggen?

Ze vervolgt: "Dagenlange transporten veroorzaken immens dierenleed, en dat alleen maar om de varkens in een ander land goedkoper te laten slachten. Dat moeten we onze dieren niet langer aandoen.”

Bron: Varkens in Nood