Fors minder dierenslachtoffers door stalbranden

In 2021 zijn er fors minder dieren omgekomen in een stalbrand dan het jaar ervoor. Dat meldt het Verbond van Verzekeraars.

Het afgelopen jaar waren er 35 stalbranden in Nederland. Daarbij overleden bijna 7000 dieren. Dat is veel minder dan het aantal dieren dat overleed in 2020, namelijk 108.000. In dat jaar waren er 54 stalbranden.