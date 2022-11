ForFarmers maakt plannen voor duurzamer voer

In deze nieuwe organisatie zal worden gewerkt aan het ontwikkelen en vermarkten van ideeën die bijdragen aan klimaat, dierenwelzijn en tegen voedselverspilling. ForFarmers begint hiermee in Nederland.

Als voorbeeld noemt de onderneming het gebruik van alternatieve grondstoffen of restproducten uit de voedingsindustrie voor het maken van veevoer. ForFarmers wil ook meer samenwerking zoeken met andere partijen in de keten, tot de verkoper aan toe.