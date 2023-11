Forensische ecologie, bevers en alle overige onderwerpen

Ooit met veel moeite geherintroduceerd in ons land, worden ze nu op sommige plekken in Nederland afgeknald omdat ze voor overlast in onze dijken zouden zorgen: Bevers. En dat terwijl we ooit in pais en vree met deze architect van het landschap samenleefden. Zoöarcheloog Nathalie Brusgaard van de Universiteit Leiden heeft de relatie tussen de mens en de bever in de prehistorie onderzocht.

Forensische ecologie

Vrijwilligers spelen al jaren een belangrijke rol in het monitoren en het beschermen van de natuur in ons land. Via verschillende werkgroepen doen zij mee aan tellingen, maken ze foto’s, organiseren ze opruim-acties en noem zo maar op. Maar sinds dit jaar is er bij de KNNV een nieuwe werkgroep opgericht met een wel heel illustere omschrijving: ze bestuderen ‘moord en doodslag in de vrije natuur’.

Fons Bongers en Lidy Zeinstra van de KNNV Amsterdam © Pleun Aarts (Vroege Vogels)

Halve eeuw tellen in de Eempolder

Ze doen het al 50 jaar. De mannen en de vrouwen van Vogelwerkgroep Het Gooi tellen al een halve eeuw de vogels in de Eempolder, een weidevogelhotspot ten oosten van Eemnes. Hoewel het 50 jaar geleden alleen nog maar mannen waren.

Met Vroege Vogels TV maakten we in 2021 een uitzending in de Eempolder. Die aflevering is hier terug te kijken.

Eierleggende vachtegel herontdekt

Meer dan zestig jaar na de laatste waarneming heeft een expeditieteam een zeer zeldzame Attenboroughs vachtegel (Zaglossus attenboroughi) herontdekt in het Cyclops-gebergte van Papoea (Nieuw-Guinea, Indonesië). Dit iconische eierleggende zoogdier is vernoemd naar de beroemde presentator Sir David Attenborough en is vastgelegd op foto's en video's met behulp van meer dan 80 wildcamera's.

Vachtegel (Zaglossus attenboroughi) © Expedition Cyclops

IDFA documentaire over Maria Sybilla Merian

De metamorfose van rups naar vlinder: deze wonderlijke verandering is ruim 300 jaar geleden voor het eerst beschreven en getekend door natuuronderzoeker Maria Sybilla Merian. Op het Internationaal Documentaire Festival IDFA is zaterdag de film ‘Metamorphosis’ in première gegaan, over het leven van Merian als ontdekker van die metamorfose, maar ook over het leven van een vlinder.

Still uit de IDFA film Metamorphosis van Pim Zwier © Pim Zwier