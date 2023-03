Forensisch onderzoek naar Dordtse duivenbeul

In Dordrecht hangen op dit moment meerdere flyers. Hierop is in grote rode letters "niet aanraken!" geschreven. Het hanteren van de duiven kan namelijk voor 'DNA-vervuiling' van de duif zorgen, waardoor het genetisch materiaal van de dader minder goed kan worden onderscheiden. Mensen die een verminkte duif vinden, worden verzocht contact op te nemen met de dierenambulance. Zij vangen het dier op en zorgen dat forensisch onderzoekers DNA afnemen.

Op dit moment zijn de twee meest recente slachtoffers aan het herstellen bij Vogelklas Karel Schot in Rotterdam. Ze worden behandeld door voorzichtig de afgeknipte veren te verwijderen. Dierenverzorger Marissa Hoogendoorn legt uit dat dit ongeveer hetzelfde is als een wenkbrauw epileren. "We versnellen als het ware de rui. Normaal gesproken kan dit tot wel een jaar duren. Op deze manier kunnen ze binnen twee of drie maanden weer worden uitgezet."