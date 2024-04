Foeragerende lepelaar, paaiende beekprikken en boommarter

Om hun terrein af te bakenen, laten boommarters zoveel mogelijk sporen na. Ze hebben op verschillende plekken in hun lichaam geurklieren: op de zolen van hun achterpoten, bij de mondhoeken, anus en op hun buik. Deze marter schuurt met zijn lichaam over de boomstronk om zijn persoonlijke geur achter te laten. Zo weten andere marters dat dit territorium al van een soortgenoot is. Deze video is gemaakt door Ben Schrijvers.

Wist je dat deze jager niet alleen prooidieren eet? Af en toe eten ze ook wel eens ander voedsel dat op hun pad komt, zoals de boommarter in onderstaand filmpje die vogelvoer in de tuin steelt.

Natuurfilmer Stephan Jourdan kwam tijdens zijn wekelijks rondje in het Amsterdamse Bos een groepje van vier Aardhommels tegen aan de voet van een boom. "Ze leken te rusten in de voorjaarszon tot een van de aardhommels omhoog klop op de stam. Hij hield zich met zijn voorpoten vast en poetste zichzelf met de overige vier poten." Niet veel later klimt er een tweede aardhommel op de stam. "Daarbij vielen de mijten de kraag op." Lees meer over mijten die meeliften op hommels in dit weetje.