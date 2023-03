Foeragerende (stelt)kluten | Compilatie Zelf Geschoten

De kluut is een broedvogel die voorkomt in Nederland. Naast de 'gewone' kluut, bestaat ook de steltkluut in Nederland, hoewel deze veel zeldzamer is en maar van eind maart tot en met augustus te vinden is in Nederland. Toch kregen we veel filmpjes ingestuurd van steltkluten. Beide dieren zijn steltlopers, al zijn de poten van de steltkluut een stuk langer en meer rood/roze gekleurd. Daarnaast wijst de snavel van de 'gewone' kluut krom omhoog aan het uiteinde, terwijl de snavel van de steltkluut juist recht is.