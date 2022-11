Foeragerend bokje | Zelf Geschoten

Het bokje foerageert naar wormen of slakken door met zijn snavel in de grond te prikken. Bij gevaar verstopt hij zich door zich plat tegen de grond te drukken. Je ziet hem dan bijna niet door zijn camouflerende verenkleed. Hij vliegt pas op als je bijna op hem staat! Gefilmd door Wiel Arets.

Bokjes eten insecten en hun larven, wormen, slakjes en soms ook zaden. Tijdens het foerageren prikt hij met zijn snavel in de grond en beweegt hij ritmisch heen en weer. Het bokje foerageert vaak alleen, of in kleine groepjes. Vooral in de schemering of 's nachts gaat hij op zoek naar voedsel.