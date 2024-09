Focus op zeeslak, zee-egels en krabben bij herstel Caraïbisch koraal

Het WWF begint samen met onder meer de Hogeschool Van Hall Larenstein, de universiteit van Wageningen en lokale natuurorganisaties een project dat dus onder meer is gericht op het tegengaan van algengroei door andere soorten beter te beschermen. Daartoe wordt ook de visserij rond de eilanden geanalyseerd en worden de mogelijkheden verkend om die te verduurzamen. Een van de opties waar de onderzoekers naar kijken is het uitzetten van dieren in de wateren. "Dit biedt nieuwe kansen voor kleinschalige visserij", stelt het WWF.

De algeneters die voor het project nodig zijn, worden in eerste instantie van andere plaatsen gehaald, laat onderzoeker Alwin Hylkema weten. "De krabben zijn bijvoorbeeld bijvangst van de visserij en de slakken en zee-egels komen op sommige plekken in hoge dichtheden voor." Als uit onderzoek blijkt dat deze aanpak inderdaad werkt, is het kweken van meer exemplaren volgens Hylkema "de meest logische optie". Op Saba is daar met zee-egels al ervaring mee.