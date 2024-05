FNV wil bedrijven van onderop verduurzamen

Dit alles betekent volgens de vakbond ook dat overheidssteun moet stoppen voor activiteiten die de oude, fossiele economie in stand houden. "Het vrijgekomen geld zou besteed moeten worden aan de structurele omslag naar een duurzame economie en aan het inrichten van een transitiefonds voor werknemers die geraakt worden door de energietransitie, met budget voor (om- en bij-)scholing, loopbaanbegeleiding en compensatie", staat in de nieuwe visie.

De Klimaatvisie is aangenomen door het Ledenparlement van FNV. Hierin zitten 105 vertegenwoordigers uit alle sectoren. In het document belooft de bond ook vaker in te zetten op groene arbeidsvoorwaarden in cao-trajecten. Dan gaat het bijvoorbeeld om fiets- en ov-beleid of verduurzamingsbudgetten waarmee werknemers hun huis kunnen verduurzamen.