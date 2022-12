Flora Zutphanica: de stadsplanten van Zutphen

Zutphen is de stad van David de Gorter, grondlegger van de Nederlandse floristiek. Met zijn boeken over flora wilde hij dat niet alleen kenners, maar ook gewone mensen het belang van planten zouden begrijpen. Daarom bracht hij met zijn boek Flora Zutphanica de planten in en om Zutphen in kaart. Nog altijd is Zutphen een interessante stad als het om planten gaat, hoewel je er nu heel andere soorten kunt vinden.

In de tijd van David de Gorter, zo’n 300 jaar geleden, was kennis over planten lang niet voor iedereen beschikbaar. In 1745 schreef hij het boek Flora Gelro-Zutphanica over planten in Gelderland. Meerdere boeken volgden en opvallend was dat De Gorter niet alleen de Latijnse namen, maar ook de volksnamen gebruikte.