Flora Batava, gierzwaluwen, wielrennen en alle overige onderwerpen

In 1975 won ze het wereldkampioenschap wielrennen. Tineke Fopma. Van huis uit Friezin maar voor haar wielrencarriere verhuisde ze naar Tholen. En daar verloor ze meteen haar hart aan de Zeeuwse natuur.

Ambitieuze plantenboek: Flora Batava

De Flora Batava is waarschijnlijk het meest ambitieuze plantenboek van Nederland ooit gemaakt. In 28 delen verscheen hij van 1800 tot en met 1934. Om deze floristische mijlpaal te eren én bijna vergeten plantenkennis onder het licht te brengen besloten conservator van de Koninklijke Bibliotheek Esther van Gelder en botanisch filosoof Norbert Peeters een compacte heruitgave samen te stellen. Verslaggever Gert Elbertsen zocht ze op in Den Haag bij een tentoonstelling over het boek. De heruitgave Flora Batava is vanaf donderdag overal verkrijgbaar.

Klaproos uit de Flora Batava

Vechtende gierzwaluwen

Het broedseizoen van de vogels van Beleef de Lente is al flink op streek. De jongen van kerkuil, ooievaar, steenuil en zeearend groeien als kool, terwijl het nageslacht van de bosuil al is uitgevlogen. Nog geen kuikens bij de gierzwaluwen. Wel een pittig gevecht in de kast. Een tweede mannetje nam onlangs een kijkje bij het nest, en dat leidde tot een hoop consternatie. Het gierzwaluwpaartje won de strijd uiteindelijk. We spreken zondag nestkasthouder Jochem Kühnen.

Gierzwaluw © Fotograaf: belterman

Steur in de Biesbosch

Nog vijf dagen, dan is het zover: dan zwemt er voor het eerst sinds 70 jaar weer jonge steur in de Biesbosch. Komende vrijdag zullen er onder toeziend oog van Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven jonge steuren worden uitgezet. Verslaggever Henny Radstaak was er afgelopen vrijdag al, om samen met Bram Houben [spreek uit: Hoeben] van ARK Rewilding Nederland, de steur alvast te laten wennen aan het Biesboschwater.

Europese steur © Pixabay