Flink meer muskus- en beverratten gevangen in 2024

Het lukte om zowel muskus- als beverratten vooral aan de grens te vangen in de waterschappen Rivierenland en Rijn en IJssel. Verder van de grens zijn de aantallen lager en stabiel. Bij waterschap Vallei en Veluwe werden er bijna de helft minder muskusratten aangetroffen. Muskusrattenbeheer Rivierenland is op koers met de landelijke strategie ‘terugdringen naar de landsgrens’. De toename van vangsten in waterschap Hollandse Delta wordt grotendeels verklaard door een andere aanpak in samenwerking met natuurbeheerders op het eiland Tiengemeten in het Haringvliet. De nieuwe aanpak wordt in 2025 voortgezet.