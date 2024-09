Flamenco-platworm danst door het water

Waar de platworm precies vandaan komt, is nog niet helemaal duidelijk. Wetenschappers denken dan het gaat om de soort Pseudoceros maximum die voorkomt in de Middellandse Zee en oostelijke Atlantische Oceaan. Of dat ook echt zo is, moet DNA onderzoek nog uitwijzen.

Wel weten we dat de soort waarschijnlijk niet op een natuurlijke wijze in Nederland is gekomen. Dat het dus een exoot is, weten we mede doordat de soort nog niet in onze buurlanden is aangetroffen. Mogelijk zijn de larven van de flamenco-platworm dus ooit meegekomen in het ballastwater van schepen of zijn ze hier gekomen door de aanvoer of doorvoer van materiaal van de schelpdierenkweek.