Fitness bij de gierzwaluw van Beleef de Lente

Het 17e seizoen van Beleef de Lente begint langzaam zijn einde te naderen. Al meer dan één miljoen mensen genoten van alle perikelen rondom de nesten. Toch is er juist nu nog voldoende te beleven. Met name bij de gierzwaluwen is het de moeite waard om de laatste ontwikkelingen te volgen. Om straks de succesvol uit te vliegen doen de jongen heuse push-ups om hun vleugels te trainen, zodat die zo sterk genoeg zijn voor een leven lang vliegen.

Gierzwaluwen doen alles in de lucht: Slapen, eten, seksen: er hoeft niet voor worden geland. De eerstvolgende keer dat de jonge gierzwaluwen voet aan de grond zetten, is pas als ze zelf gaan broeden. En aangezien gierzwaluwen pas na twee of drie jaar geslachtsrijp zijn, laat dat nog wel even op zich wachten. Een beetje oefenen in de omgeving van het nest zit er trouwens ook niet in. Gierzwaluw jongen die laat (eind juli) het nest verlaten vertrekken soms diezelfde dag al voor de lange reis naar Afrika.