Financiële instellingen zijn verborgen vervuilers

Het onderzoek van Profundo toont aan dat de Nederlandse financiële sector een verborgen grote vervuiler is vanwege de gefinancierde uitstoot. ING, ABN AMRO en Rabobank spelen hierin de hoofdrol en zijn verantwoordelijk voor 60% van die uitstoot.

ING steekt er met kop en schouders bovenuit en is verantwoordelijk voor 102 miljoen ton CO2. Op plaats twee staat verzekeraar Aegon met 35 miljoen ton CO2.

Pols: “Juist banken, verzekeraars en pensioenfondsen kunnen vrij snel hun uitstoot naar

beneden brengen door te kiezen voor het financieren van de schone economie in plaats van de

vervuilende economie.” Volgens Pols is de tijd van vrijblijvendheid voorbij. "Het kabinet moet nu doorpakken en ingrijpen om investeringen in de fossiele industrie te stoppen. Alleen dan kan de financiële sector een vliegwiel voor verduurzaming worden."