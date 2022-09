Finalemaand NK Tegelwippen gaat van start

Door tegels te vervangen met groen maak je de leefomgeving meer klimaatbestendig. Dat is ook nodig, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Wageningen. Onze leefomgeving is 'versteend'. Zo is in de steden tot wel 70 procent van het oppervlak bebouwd en bestraat. In de binnenstad en op bedrijventerreinen kan dit oplopen tot wel 90 procent. Ook is bijna de helft van de voor- en achtertuinen in Nederland versteend.