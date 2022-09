Fikse boetes als Tata schadelijke stoffen uitstoot door steenkoolverbranding

Tata Steel IJmuiden krijgt voortaan fors hogere boetes voor iedere keer dat het bedrijf schadelijke stoffen uitstoot doordat steenkool onvoldoende is verhit. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) verviervoudigt het boetebedrag per overtreding, van 25.000 euro tot 100.000 euro. Bovendien eist de toezichthouder dat Tata "per direct" maatregelen neemt om het ontstaan van zogeheten rauwe cokes te voorkomen. Slaagt het bedrijf daar niet in, dan kan het mogelijk zelfs de vergunning voor essentiële fabrieken kwijtraken. De omgevingsdienst zegt de mogelijkheden daartoe te onderzoeken, voor het geval dat Tata "ook deze last niet naleeft".