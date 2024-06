'Fijnstof luchtvaart risico voor miljoenen Europeanen rond luchthavens'

"De luchtvaartsector zegt trots te zijn op de nieuwste technologieën en zogenaamde efficiënte vliegtuigen, maar blijft brandstoffen gebruiken die een verwoestend effect hebben op de gezondheid van miljoenen Europeanen. Het is tijd voor de EU om kwaliteitsnormen in te voeren ten behoeve van het klimaat en de volksgezondheid", aldus Carlos López de la Osa van T&E.

Natuur & Milieu zegt dat uit het onderzoek blijkt dat het in Nederland gaat om 1,7 miljoen mensen die het risico lopen op ernstige gezondheidsschade van Schiphol. "En toch verzaakt de Nederlandse overheid het om zeer schadelijke stoffen zoals ultrafijnstof structureel te meten en te verminderen. Dit is nieuws waar je pijn van in je buik krijgt: wegen de economische belangen van de luchtvaartsector zwaarder dan mensenlevens?", aldus de organisatie.