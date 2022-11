FIFA misleidt fans en spelers met claims over klimaatneutraliteit

CO2-compensatie, waarmee de uitstoot tot 0 wordt 'geneutraliseerd', werkt sowieso niet. Als het dan toch gebeurt, is het belangrijk dat deze voldoet aan minimale internationale standaarden, en dat is nu ook niet het geval. In de klacht over de “ first fully carbon neutral FIFA World Cup ” wordt onder meer toegelicht dat de berekeningen van de CO2-uitstoot van het toernooi onjuist zijn, o.a. door de uitstoot als gevolg van de bouw van de stadions zwaar te onderschatten.

Naast de klachten sturen spelers en sportorganisaties ook een open brief aan de FIFA. De brief roept FIFA op te stoppen met deze misleiding en te focussen op daadwerkelijke reductie van de CO2-uitstoot van hun toernooien. Frank Huisingh van Fossil Free Football over de brief: "FIFA moet zich beter gedragen: de organisatie moet stoppen met liegen en snel serieuze en eerlijke klimaatplannen gaan maken. Dan kunnen we terugkijken op het WK in Qatar als het moment dat de voetbalwereld afscheid nam van het tijdperk van klimaatleugens en fossiele sponsoren.”