Fietspadfazant rent keihard met fietser mee | Zelf Geschoten

Fazanten kunnen wel vliegen, maar geven de voorkeur aan lopen. Een beetje fitte vogel kan rennend snelheden bereiken tussen de 24 en de 34 kilometer per uur. Het is nog oppassen, want bij de mannetje spelen in het voorjaar de hormonen op. Misschien dat deze vogel daar nu ook wel last van heeft en Eric voor een rivaal of potentiële partner aanziet.