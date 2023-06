Fietspad vs grutto, brandnetel, natuurherstelwet en alle overige onderwerpen

In en rond het Friese Goingarijp zijn de meningen verdeeld. Het recreatieschap Marrekrite wil, om de laatste schakel van een fietsrondje rond het Sneekermeer te voltooien, een stuk fietspad aanleggen langs een weidevogelgebied, waar o.a. grutto’s en kieviten broeden. Volgens het recreatieschap heeft een onderzoek van een ecologisch adviesbureau uitgewezen dat dat kan, mits het fietspad van 15 maart t/m 15 juni – in het broedseizoen dus – wordt afgesloten. Maar leden van de Werkgroep GruttoVooruit betwijfelen of dat wel gaat werken, en vinden dat je een gebied waar de hard achteruitgaande grutto broedt al bij voorbaat niet moet verstoren.