Fenolijn 9 oktober 2022

Noor uit Den Haag meldt: ‘We krijgen deze week steeds bezoek van een kramsvogel in onze achtertuin. En toevallig wonen wij in de kramsvogellaan. Dat weet de vogel natuurlijk niet, maar het is wel heel erg leuk’. De kramsvogel is een forse lijster die zich onderscheidt door zijn grijze kop en romp en kastanjebruine rug. In Nederland zijn er jaarlijks maar een handvol broedgevallen van deze lijsterachtige. In het najaar trekken veel kramsvogels, die hebben gebroed in Noord- en Oost-Europa naar ons land om hier te overwinteren. In deze periode gaan ze onder meer op zoek naar regenwormen. En in de winter staan met name bessen op het menu, bijvoorbeeld van de vuurdoorn.