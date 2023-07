Fenolijn 9 juli 2023

Lykele Zwanenburg uit Dronten: ‘Ik maakte een fietstocht door het Fonteinbos in Oudemirdum, bij Gaasterland. Daar hoor ik in het beukenbos de zang van de fluiter. En deze vogel komt meestal voor in oudere beukenbossen en het is geen talrijk voorkomende soort’. Je ziet de fluiter niet snel, maar je hoort hem des te beter. Dit mosgroene bosvogeltje met z’n kenmerkende citroengele borst en wenkbrauwstreep heeft een heel karakteristieke zang: het lijkt alsof er een knikker op een stalen plaat stuitert. Zijn naam dankt hij aan zijn tweede zangtype: weemoedige, licht dalende fluittonen.