Fenolijn 9 februari 2025

Annemieke Hoogenboom uit Soest: ‘Meestal zien we eksters in kleine groepjes, in paren en soms met wat kinderen erbij. Maar nu zitten er in de reusachtige eik tegenover ons huis minstens twintig te schetteren. En er komen nog steeds meer exemplaren aangevlogen. Kennelijk is het tijd om te bepalen wie het nest mag gaan gebruiken in deze boom’. Net als andere kraaiachtigen is de ekster een intelligente vogel. Kraaiachtigen kunnen zichzelf in de spiegel herkennen, een hogere hersenfunctie die tot nu toe bij geen enkele andere vogelsoort is gevonden, en ze zijn in staat om problemen op te lossen.