Fenolijn 9 april 2023

Bertus van der Kolk uit het Gelderse Rheden: ‘Op de IVN-tuin te Rheden bloeien de primula’s. De slanke, de stengelloze en de gulden sleutelbloem’. De Latijnse naam van de Sleutelbloem is primula, wat ‘eerste’ betekent. Het zijn relatief vroege bloeiers. De slanke sleutelbloem heeft grote groene licht gekreukelde bladeren en 10-15 trompetvormige bloemen. Het is een zeldzame soort die vooral in Oost-Nederland en Limburg te vinden is, in bossen met eiken en haagbeuken.

S-stijl gulden sleutelbloem © Baudewijn Odé van FLORON

Rode wouw

Ton Sandig uit het Utrechtse Achterveld: ‘Een rode wouw boven mijn tuin! Een oranjeachtige kleur, een diepgevorkte staart en grote witte vleugelvlekken. Het kon niet missen. Een zwarte kraai probeerde de wouw te verjagen. De wouw pareerde echter met snelle bewegingen de aanval. Een schitterend schouwspel!’. De rode wouw was lange tijd een zeldzaamheid in Nederland, hij was zelfs tussen 1980 en 2010 helemaal verdwenen. Naar schatting broeden er nu jaarlijks zo’n 20 paartjes in ons land.

Rode wouw © Bonteklepper